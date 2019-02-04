據Jefferies引述EPFR的數據顯示，截至本周三的一個星期，全球股票基金錄得242.39億美元（約1890.64億港元）淨流出，創下今年最多。當中，中港股票基金淨贖回金額達到26.55億美元（約207.09億港元），是近4年來最多。

本周，中國股票基金淨流出22.07億美元，是2015年8月中以來最多。香港股票基金淨流出4.48億美元，連續14周淨流出，是2005年有紀錄以來最長。EPFR的統計主要包括ETF及互惠基金，中國股票基金是指以內地A股指數、及境外的MSCI中國指數或恒生國指為基準的基金，香港股票基金則主要是以MSCI香港指數或恒生指數為基準的基金。

全球而言，股票基金均大幅走資，已發展歐洲的股票基金本周淨贖回39.65億美元，已連續第30周走資。之前一直吸資的美國股票基金，本周亦走資160.3億美元，規模是今年最多。而日本股票基金則錄得17.64億美元淨買入，主要是日本央行入市所致。

資金避險，環球貨幣市場基金本周錄得1028.08億美元（約8019億港元）淨流入，是去年12月以來最多。黃金基金吸資16.07億美元，已連續12周吸資。

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