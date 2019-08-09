港股走勢受中美左右，開市跟隨美股高開158點，最多升193點，但內地公布7月工業生產者出廠價格(PPI)出現3年來首次倒退後，內地股市由升轉跌，港股同步跟隨，半日最多跌135點。恒指半日跌47點或0.18%，報26073點，成交金額391億元；國指跌5點或0.06%，報10036點。

港股反彈連升兩日，成交減少，半日成交較昨日午市跌9.4%，資金炒作業績股。績後獲大行唱好的中移動（0941）升3.89%，收報65.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻45點。同樣於昨日公布業績的太古（0019）則跌3.93%，收報81.95元，是跌幅最大的藍籌。而友邦（1299）跌1.23%，收報76.25元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低34點。

傳美國擬繼續限制向華為供貨，但未為華為供應商股價造成太大壓力，因市場關注下午舉行的華為開發者大會，傳有機會出現後備系統「鴻蒙」。華為供應商舜宇（2382）升1.63%，收報84.4元。

美國政府發布法令，禁止代理商採購五家中國公司電信設備，包括華為、中興通訊（0763）、海康威視、大華及海能達。受消息拖累，中興顯著受壓，日中一度失守20元大關，最低見19.24元，挫11.7%，創2個月低位，半日收市報19.8元，跌9.17%。

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