恒指跌47點，收報26073點，成交金額391億元。本周初壞消息不斷，全球股市急挫後有力反彈，反映估值已跌至吸引水平。但低位回升後又缺乏買盤，昨日反彈市成交已是5個交易日以來最少，今早交投亦淡靜，並且由中移動（0941）大升4%來支撐，感覺不好。另外，很多股份都出現彈散，例如太古（0019）及太古地產（1972），昨日公布平穩業績股價大漲，今早卻又打回原形大跌4%。另外，友邦（1299）昨日衝高回落，今早亦高開低走，騰訊（0700）也出現類似情況。

今早異動股是5G概念，中興通訊（0763）A股跌停，H股一度跌逾10%。消息不多，主要是今早華為舉行開發者大會，估計5G和新操作系統鴻蒙將登場。市場或擔心5G進度欠佳而先行沽貨離場。但與之相關的手機設備股倒還硬淨，舜宇（2382）更成功維持上升。

美國加徵新一輪關稅，集中打擊電子消費類產品，故消息公布後手機設備股暴瀉。但就算真的開徵新關稅，市場總還是要用手機，需求仍在，而觀乎特朗普的往績多是雷聲大、雨點小，隨時嚇完一輪又延遲實施，沒有下文。考慮到股價下跌已反映了不少風險，今早5G大瀉下股價也表現硬淨，會是博反彈的較好選擇。

張兆聰

明報首席評論員