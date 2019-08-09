外電報道，社交媒體Facebook計劃向各大新聞媒體支付數百萬美元，以獲得新聞內容授權。據報，Facebook計劃於今年稍後時間推出新聞欄目。

報道引述知情人士透露，Facebook曾接觸一些新聞業高層，Facebook表示願意每年支付高達300萬美元(約2340億港元)，向新聞媒體購得標題和文章預覽的授權。據報，Facebook已就其新聞頁面接洽了華特迪士尼公司的ABC News、《華爾街日報》的母公司道瓊斯公司、《華盛頓郵報》和《彭博》。

有知情人士表示，Facebook和新聞媒體之間的新聞內容授權協議將持續3年。Facebook計劃在今年秋季推出這一欄目，惟目前尚未清楚是否已有媒體正式同意將其內容授權給Facebook。

報道又提到，Facebook已提議讓新聞媒體自行決定其內容將如何出現在其新聞頁簽上，新聞媒體可以選擇將其內容直接放在Facebook上，也可以選擇在新聞頁簽上放入新聞標題及預覽，藉此可將讀者引導至媒體自己的網站上。而有接近Facebook的知情人士表示，該公司計劃從新聞機構收集讀者反饋意見，以幫助改善其新聞頁簽。

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