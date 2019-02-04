美股三大指數向上，港股ADR亦升近109點，報26229點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.4%，折合報343.78元；匯控（0005）跌0.09%，折合報60.15元；建行（0939）升0.05%，折合報5.71元。

今日焦點股份可留意：

傳美國推遲向華為供貨許可的決定，留意華為相關股份。

港鐵（0066）公布，截至6月底止中期純利下跌22.3%至55.06億元，若扣除投資物業重估後，經常性業務利潤為26.65億元，下跌40.6%；基本業務利潤則下跌22.3%至55.06億元。若撇除沙中綫項目及英國西南部鐵路的撥備，經常性及基本業務利潤分別增加13.8%及26.45%，中期息每股0.25元。

新世界發展（0017）公布，於2019財政年度已完成出售總代價約為23億港元的兩項非核心物業。

電盈（0008）公布，截至6月底止中期業績，股權持有人應佔溢利1.63億元，按年倒退11.89%，基本每股盈利2.11仙，中期股息9.18仙。

龍湖（0960）公布，今年首七個月，集團累計實現合同銷售金額1256.2億元人民幣，同比增9.9%，合同銷售面積766.6萬平方米。

龍源電力（0916）公布，7月份完成發電量337.22兆瓦時，按年減少10.30%。其中，風電減少14.72%，火電增加2.79%，其他可再生能源發電量增加36.43%。

譽宴集團（1483）公布，預期截至6月底止，集團收益顯著增長及業績同比有改善，主要由於分部收益及溢利來自集團於去年十月二十二日所收購的環境維護業務。

經營「日本城」的國際家居零售（1373）上財年港澳地區同店銷售升4.8%，公司主席及執行董事魏麗霞指出，5月至今香港同店銷售仍錄得正常增長，不過受示威活動影響，7月底部分區域分店需提早關門，最近一、兩周增長有所放緩，冀上半年可維持5%的同店銷售增長。

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