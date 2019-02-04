美國公布的首次申領失業人數數據比預期佳，加上昨日公布的中國進出口數據亦較預期佳、人民幣回穩，美股道指高開79點後最多曾升376點，高見26383點。不過，在彭博引述知情人士透露，美國推遲向華為供貨許可的決定，美股期貨目前跌近百點。沙特計劃下個月石油出口量保持在每天700萬桶以下，低於市場需求，以穩定市場，刺激油價從七個月低位反彈。避險需求減弱，金價下跌。

道瓊斯工業平均指數收漲371點，升幅1.43%，報26378點。標普500指數收漲54點，升幅1.88%，報2938點。納斯達克綜合指數收漲176點，或2.25%，報8039點。

道指成份股全線上升，波音升1.5%，報336.35美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻33點，而貢獻最少的輝瑞升0.79%，報36.87元，貢獻道指1.9點。

科技股方面，蘋果收市報203.43元，升2.2%，谷歌母公司Alphabet收市報1206.19元，升2.57%，亞馬遜收市報1832.89元，升2.2%，Facebook收市報190.16元，升2.7%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.66%，報374點。德國DAX指數收漲1.68%，報11845點；法國CAC 40指數漲2.31%，報5387點；英國富時100指數收漲1.22%，報7285點。