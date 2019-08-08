電訊盈科（0008）就上半年業績舉行分析員會議，期內收費電視NowTV收入按年跌2.2%，問及NowTV未來增長動力，董事總經理施立偉表示，會採取多平台策略發展收費電視，而新服務Now E 帶來初期效益，未來會提供更多額外服務，並會控制內容成本。他透露，Now TV成功取得明年夏季的歐洲國家盃2020獨家播放權，料可推動分部收益，公司會在免費電視ViuTV播放部分歐國盃賽事，刺激免費電視業務。

施立偉提到，免費電視ViuTV次季的每月平均受眾為380萬，按季增加20萬，每位觀眾平均每日觀看黃金時段的時間按季增加7.4％。

施立偉又稱，一直推動香港成為區內的策略性數據中心樞紐，旗下新數據中心將於下半年開幕，最快今年末季開始貢獻收益。施立偉又稱，集團現以新加坡為區域中心，開拓泰國、菲律賓等東南亞國家的企業方案業務，針對金融、零售、旅遊行業等提供雲端服務、數碼轉型服務。

集團旗下收費視像OTT服務Viu現於17個市場提供服務，施立偉表示，會持續投資以加強滲透率及提升觀眾活躍度，他透露，泰國、印度、印尼的MAU（月活躍用戶）較高，而香港、新加坡的ARPU（每用戶平均收入）表現較佳。

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