有時真的很不明白，港府是真的不理解示威者衝擊的原因，還是心內明白、卻刻意去轉移視線。由政治風波演變成暴力衝擊，反送中運動持續兩個月，絲毫未有平息跡象。市民最氣憤的，是政府對主流民意的無視。厚臉皮的將「市民有和平表達意見的權力」說了一遍又一遍，但卻意見接受、態度照舊，市民覺得和平表達得不到有效回應，才是將行動升級的原因。再譴責暴力多一百遍，也只是本末倒置，對解決困局毫無幫助。

不知何時，市民對高官的要求，竟然降至只求「講人話」般低。開市之際聽著特首記者會，才領悟到「講人話」根本不存在於政圈的現實。林鄭如同播放錄音帶般的內容，毫無新意。張建宗雖然佛系，但語氣畢竟比林鄭誠懇得多。波叔榮升廢中之廢，說了一大堆早已公布的數字，說明香港次季經濟有多差，然而反送中自六月才開始，四五月的經濟轉向明顯來自貿易戰。就算近期股市大跌，也是特朗普加關稅、將中國列入貨幣操縱國影響為主，衝突只是加深了跌幅。想將經濟差全部入示威數？也未免太小看金融人的智慧。

金融人政治光譜普遍偏藍，只因金錢至上的入骨理念，覺得安定繁榮才能搵錢。近十年，無論是政府高官、金融業界，甚至普羅大眾，似乎都有這樣的一個概念：「中國有錢，人人也想要錢，跟著中國就有錢」，於是人人也去討好北大人。我不排除對於做生意的大老闆來說，親中是吸金的入場券，但卻未必人人也是大老闆，親了中也分不到餅仔，大有人在。那麼，對於普通的中環人來說，1997年至今22年，阿爺究竟在經濟上，給了香港甚麼好處呢？

說甚麼很多中資企業南下、帶來很多資金、創造很多就業機會等，只是流於表面的好處，畢竟中資企業也要拿著錢「走出去」，香港只是在主旋律下，為北水提供了就腳的降落點。我嘗試想有甚麼政策，是香港實質上真的有得益 ------ 真的「有錢落袋」、真的開拓了機會、真的增加賺錢渠道。恕我才疏學淺，想來想去也只想到三個：CEPA、自由行、滬深港通。

更緊密經貿關係安排CEPA，是03年沙士後中央送給港人的第一份援助禮。由於CEPA不涉及港府批錢，亦不牽涉到立法或修例，基本上沒有甚麼異議，中港兩地就簽署並落實安排。對於香港來說，CEPA讓不少香港專業人士的資格，可直接在內地獲承認，雖然要在內地執業也不是說做就做，但起碼制訂了門檻，有法可依。至於其他兩地零關稅、增加兩地合作機會等，對於打工仔實在太遙遠，也無從知悉獲得的好處有多好。

不過，將CEPA有關金融及貿易行業的好處想深一層，不難發現它是讓港資北上，而非讓中資南下。CEFA讓本港專業人士北上，名義上讓他們接觸到一個更大的市場，但當年中國入世僅僅兩年，很多專業在技術上仍未與國際接軌，港人北上反倒似向中國輸出專業技術。金融業也一樣，CEPA降低了本港銀行北上開業的資本開支，但實際上亦讓國有銀行學習到具制度、規範化管理銀行的專業方法。不過，當年港人港商在沙士後確實山窮水盡，我提供技術你提供市場，也算是幫助香港度過難關。如要說是中央送禮，勉強只能算是你來我往、互惠互利罷了。

說到要北水南下，自由行是最直接的刺激經濟措施，這亦是CEPA框架下的安排，不過其影響之深遠，需要額外討論的篇幅。自由行也是中央眼見香港在沙士蹂躪下推出的救緩措施，希望放寬內地人到本港旅遊，刺激被沙士重創的旅遊業及酒店業。自由行推出的頭幾年，確實是歌舞昇平，畢竟從最低點復甦，低基數讓一切也只能變好、很難變壞。然而幾年過後，問題開始來了。內地顧客質素低劣，還可站在為人民幣服務的前提下一忍再忍；但本港在交通、道路空間、必需品供給上，被內地客「撐爆」了Quota，香港人開始忍無可忍，也演變成近十年對內地客的負面情緒。

誠然，自由行支撐了本港的零售業、旅遊業、酒店業等，但帶來的負面影響亦一樣多，單是內地客狂搶奶粉，逼到港府最終推出「限奶令」，才能力保本港嬰孩有奶吃，已見其害；「搶奶」同時亦是一個反思自由行究竟是誰人獲益更多的好例子。內地人來港消費，對本港經濟的刺激毋庸置疑；但內地難道沒有奶粉、沒有名牌袋、沒有化妝品嗎？當然不，內地人來港掃奶粉，是因為他們不信任國產奶；來港買包包買化妝品，是因為內地買要付奢侈品稅，說穿了也是為了自身利益。如果有個與香港一樣短途的地方，可以提供到與本港一樣的商品，內地客也肯定趨之若鶩。即使說，阿爺給的自由行，對象是香港，只因香港有內地人所需要的，是一場各取所需、互惠互利的等價交換。

至於滬港通、深港通，不用多說，大家也明白我想指出亦是一個互惠互利的機制。滬深港通推出初期，其中一個廣為流傳的好處，是讓本港股民獲得投資港股沒有的板塊，如軍工股等；但機制發展至今，大家也明白到北上資金少、南下資金多的趨向，上述好處已鮮有人提及，畢竟企業管治水平有待改善的市場，監管有出現「熔斷」等蝦碌的風險，外資港資的投資意欲也相對有限。

或許你會問，北水南下買港股，不正是對香港有利嗎？資金增加，我們吃金融飯的人當然歡迎；但北水買港股，某程度上，是受港股沒有升跌停板機制所吸引、受不少H股較A股折讓所吸引、受流通性高所吸引、受沽貨套現容易所吸引、受內地人熟悉但無得買如騰訊（0700）等所吸引，亦即是說，是港股的特質吸引了北水購買，滬深港通機制只是提供投資渠道，港股市場受惠北水南下，北水也受惠於多了港股這種靈活透明的投資工具。

世上沒有無緣無故的愛。這些名義上阿爺送給香港的禮，實際上並非單向的禮，而是雙向的互惠互利；反過來說，即使阿爺不送，北大人為了獲得當中的利益，也會非送不可，就當我不懂如蔣議員般，飲東江水也要感恩吧。然而，阿爺要取這些禮中的利，香港的國際性、獨立性才是關鍵所在。近期北大人經常強調「一國」才是「一國兩制」的根，或許沒錯，但若「兩制」逐步變得模糊，香港變成了如其他內地城市般，阿爺可從香港取得的利，也只會越來越少，這亦可能是他們「盲撐」林鄭的代價。

羅仕揚

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