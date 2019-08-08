【海外設廠】信義玻璃：看好東盟及近歐洲的地區設新廠房
文章日期：2019年8月8日 16:45
信義玻璃（868）現時共有8間工廠，7間位於中國、1間位於馬來西亞。當中馬來西亞廠房主要以東南亞供應為主，受益於馬拉廠房，集團上半年其他地區收入增長23.9%。現時集團已投放全部產能，集團主席李賢義表示，現積極尋求興建新海外廠房，看好東盟及近歐洲的地區，但現未落實正式方案。
由於浮法玻璃於去年開始成本上升，而價格下跌，使毛利率下調7.8%。同時浮法玻璃上半年價格較弱，令其業務營業額出現下跌。集團表示，浮法玻璃價格自5月到現在已上升約2%至3%，而7月及8月原材料成本平均值亦有少量跌幅，由於供應需求持續，料下半年浮法玻璃整體價格及毛利將與上半年相若。
而面對中美貿易戰，集團表示中國整體經濟銷售下跌，上半年中國區收入跌12.1%。美國自去年9月起徵收產品關稅，今年更加徵至25%。集團指目前北美供應以汽車玻璃為主，而當地汽車玻璃供應商有限，5至7月訂單表現對比同期同期相若，並指客戶已有心理準備。而現時集團汽車玻璃市場份額約25%，集團表示仍有增長空間。
記者：許碧珊
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