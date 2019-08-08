港鐵（0066）公布，截至6月底止中期純利下跌22.3%至55.06億元，若扣除投資物業重估後，經常性業務利潤為26.65億元，下跌40.6%；基本業務利潤則下跌22.3%至55.06億元。若撇除沙中綫項目及英國西南部鐵路的撥備，經常性及基本業務利潤分別增加13.8%及26.45%，中期息每股0.25元。

期內，集團總收入上升7.2%至282.72億元；香港物業發展稅前利潤按年大增468%至8.98億元，主要來自出售烏溪沙「銀湖‧天峰」及「日出康城」「晉海 II」的存貨，以及已完成之物業發展項目所錄得的進一步盈餘。中國內地的物業發展則虧損收窄至1000萬元。香港車站商務及物業的租賃業務收入分別增長16.4%及5%。

集團表示，首階段大圍站至啟德站的商業服務於2020年第一季開啟。作為現階段安排，公司將先就紅磡事件以及分階段啟用屯馬綫支付相關的若干費用，而公司已作出了一項20億港元的撥備。

另外，就英國西南部鐵路專營權協議的虧損性合約記入一筆4.36億港元的撥備；集團並透露，悉尼地鐵西北綫於2019年5月26日通車。杭州地鐵五號綫首通段於2019年6月24日開始營運。

港鐵表示，儘管集團在香港的業務對經濟增長放緩有一定的抵禦性，但集團在2019年餘下時期內需要應對各種風險。杭州地鐵五號綫全綫及澳門輕軌系統氹仔線預計於2019年年底通車；視乎市場情況，公司將就黃竹坑站第四期和「日出康城」第12期的物業發展項目進行招標；「日出康城」第五期（MALIBU）和「日出康城」第七期商場的利潤視乎建築進度預計於2019年下半年入帳。

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