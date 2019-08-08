零售業市道持續受中美貿易戰影響，佐丹奴（0709）上半年按年少賺36.6%，錄得股東應佔溢利1.61億元，即使撇除採納新會計準則的影響依然少賺28%，錄得純利1.83億元。集團主席及行政總裁劉國權表示，中美貿易戰持續惡化，未有看到轉機，認為將對集團造成30年所見最大的危機，超越2003年「沙士」。

集團上半年銷售額下降11.1%，按地區劃分，僅中東錄得上升，而其餘地區包括中國大陸、香港及澳門、亞太其他地區、台灣則全線下降。劉國權指集團面對本地示威活動及中美貿易戰的「雙重危機」，而後者是最大變數。他認為中美爭端三年甚至五年內都未必可以結束，因此對前景持悲觀態度。不過他又指雖然本地示威活動對7、8月零售造成影響，令市場有不安情緒，但相信示威活動很快會過去，未及貿易戰對業務影響大。

面對環球形勢及本地零售市道不振，他指集團將控制成本，凍結員工人數及薪金，同時與業主商議租金。但他強調，未有裁員計劃，亦無關閉本地門市計劃。他指未來會審慎聘請新員工，加人工亦只會個別考慮。至於租金方面，他透露業主有態度軟化，但尚無明確降幅目標。

記者：馬迪帆

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