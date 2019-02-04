人民幣今早中間價破7，但較市場預期為強，刺激人民幣升值，利好港股；此外，內地公布的7月份出口、順差勝預期，以及內地中國證金調降轉融資費率80基點，利好A股表現。港股今早平開後，最多曾升320點，全日收市升123點或0.48%，報26120點，重上26000點，成交金額759億元，較昨日回落5.1%；國指升48點或0.48%，報10041點。

中美貿易繼續於9月開會，貿易股向上，創科實業（0669）升4.06%，收報55.15元，是升幅最大的藍籌。其他貿易相關股，舜宇（2382）升1.59%，收報83.05元；瑞聲（2018）升0.54%，收報37.1元；萬洲（0288）升1.16%，收報6.96元。

騰訊（0700）升1.12%，收報342.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻30點；中電（0002）回吐，跌0.88%，收報84.35元，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。

中移動（0941）半年少賺14.6%，全日收市跌0.16%，收報63.05元。

九倉（0004）中期核心少賺12%，料全年前景不明朗，第一次中期息每股0.25元，與去年同期持平。九倉收市升0.88%，收報45.6元。

太古A（0019）公布，截至6月底止中期業績，純利79.39億元，按年倒退41.2%，太古收市升3.02%，收報85.3元。

太古地產（1972）中期純利按年下跌58%至89.73億元；核心盈利則大增200%至186.06億元。太地收市報27.95元，升3.7%。

佐丹奴（0709）中期純利跌36%，派息降至10.2仙。收市報2.65元，升2.31%。

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