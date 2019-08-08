本報記者立刻在白紙上試用中移動的激光筆。

反對《逃犯條例》修訂風暴持續，日前警方在深水埗拘捕浸會大學學生會會長方仲賢，指在他身上找到10支「雷射槍」(筆)，以懷疑管有攻擊性武器罪名拘捕，再次觸發警民衝突。網民對雷射槍事件持續發酵，有趣的是，今日舉行的中移動（0941）分析員會議及記者會上，公司主動派發激光筆產品。

據有參與中移動分析員會議的投資者向本報表示，中移動的確有向在場人士派發激光筆，包裝盒上亦列明這是激光產品，不可直視激光光束、不可將激光光束瞄準任何人的眼晴等字句。

而本報記者正在參與中移動的業績記者會，指集團亦有向在場傳媒派發激光筆。被問到中移動為何仍向傳媒及投資者派發「攻擊性武器」，管理層並無正面回應，而業績會主持人則代為指出，有關激光筆已一早訂製，更形容這支筆有7個功能，希望大家能視它為文具於工作時使用。而中移動發言人亦表示，公司一直都有派發這款激光筆，對上一次3月份的業績會也是派這款。

中移動大派激光筆的圖片在社交媒體上流傳，有網民指「中移動派發攻擊性武器」、「咁支持香港，想香港人都轉去中移動」、「良心企業」等等。

事實上，「雷射槍」事件引發網民廣泛討論，昨晚更有網民發起「全民觀星」活動，表達對警方以管有攻擊性武器拘捕浸大學生會會長方仲賢的不滿。數百人齊集大空館外，大部分人手持激光指示筆（激光筆），射向太空館外牆。

【公司業績】中移動半年少賺14.6% 派息1.527元

【吸引外資】傳內地考慮放寬股指期貨、商品期貨的外資限制

【公司業績】九倉中期核心少賺12% 料全年前景不明朗

【太古業績】太古地產中期少賺58% 示威活動持續將帶來影響