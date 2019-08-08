大賣場營運商、歐尚及大潤發的母公司高鑫零售（6808）公佈今年截至6月底的中期業績。上半年高鑫零售總銷售營收按年漲0.6％至543.96億元（人民幣·下同），經營溢利按年漲3.2％至 30.14億元，達致收入及利潤雙增。集團首席執行官黄明端表示，成績比預期中好。集團上半年B2B業務增長，B2C訂單亦上升，同時集團未來將繼續整合營運及供應鏈，並結合阿里和高鑫線上和線下的資源，推出更多的項目。

對於同店銷售增長錄倒退1.7%，他表示現時大約一半B2C的顧客轉用線上業務，集團線上訂單增加，線下銷售隨之下降；集團亦正整合「歐尚」品牌門店；另外現時國內零售業的競爭太多，但指上半年同店銷售跌幅不算太差。集團本年開始整合門店的營運系統及供應鏈，現時歐尚門店調整合已大致完成，預期門店業績會於下半年重回正軌，同時集團將積極發展線上銷售 ，料下半年同店銷售將錄得正增長。

集團表示上半年，B2C訂單量穩步上升，下半年將加速擴大B2C規模。在B2B業務上，期內「大潤發e路發」擁有超過50萬註冊用户，料於年底實現營收增長50%。同時亦重構大賣場，集團指首間改造門店業績增長率比同市其他上升10%，同店的生鮮部門實現雙位數增長，今年將陸續改造40多間門店。

中美貿易戰摩擦方面，黄指從上半年表示而言「還好」，同時指零售業屬內需，貿易戰可將令市場關注內需，中國零售業或能受惠。而集團於期內關閉了一間位於南昌的歐尚門店，集團表示會因應商店的現金流情況，若2至3年間錄負增長而考慮關店。

記者：許碧珊

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