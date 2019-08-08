雅居樂（3383）旗下物管公司雅生活（3319）中期業績對板，純利升62.9%至5.4億元人民幣（下同），每股基本盈利升57.7%至0.41元。期內總收入升59.4%至22.4億元，毛利率微增0.7個百分點至37%。雅生活績後獲追捧，早市升近5%，收報14.86元。

截至6月底，雅生活手頭現金還有45.9億元，集團曾揚言在今年會完成重量級收購，問到是否有機會年內完成，聯席主席黃奉潮表示仍在洽談中，maybe，又表示好好花這個錢。

集團曾提出中期目標，期望至2020年在管面積可達3億平方米，至2022年增至5億平方米。截至六月底，集團在第三方收購支持下，加上母企雅居樂及股東綠地的貢獻下，總合約面積達3.25億平方米，總在管面積2.11億平方米。黃奉潮亦承認會超額完成，並表示未來三年有把握每年增加1億平方米合約面積。

集團截至六月底的住宅及非住宅在管面積分別為58.7%及41.3%，後者2017年底數據為26.6%及2018年底的39.6%。集團以全資子公司卓森物業管理發展較高端的商業物業管理，目前合約面積為600萬平方米。

記者：方楚茵