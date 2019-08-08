中國未來或聚焦基建發展 中聯重科宜低撈

恒指微微高開向上，最多升320點、高見26317點回順，半日收報26170點，升173點或0.67%；國指升0.76%。大市半日成交432億元，已回到低迷水平。

個別藍籌股繼續有強勁反彈，騰訊（0700）升近2%，舜宇（2382）升逾2%；低殘吉利（0175）新地（0016）升逾2%。汽車股、中資金融股特別券商及保險股，以及基建及建材股亦明顯做好，東風（0489）中建材（3323）中鐵（0390）中信証券（6030）等升逾2%。食品等消費行業則保持強勢。

中美關係持續緊張，內地經濟下行壓力大，穩增長政策支持下，國家重點的基建項目將繼續推進，機械行業增長延續性強，即使短期會有波動。

中聯重科（1157）為內地起重機械和混凝土機械製造龍頭，早前已預告上半年純利按年增長超過1.7倍。不過受到5、6月起重機市場的新訂單量減少，貨車起重機有閒置情况，引起市場憂慮，中聯重科的股價亦由高位回落，日前跌至4.5元附近初見支持。走勢上，中聯重科50天線約5元料有較大阻力，短線有機會在4.5至5元築底，可以低位吸納，並設低收4.5元止蝕。

劉思明

明報資深評論員