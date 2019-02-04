【港股午市】恒指半日升173點 吉利升3.5% 地產股向上
文章日期：2019年8月8日 12:24
多國央行減息，美國總統亦再向聯儲局施壓要求減息，美匯指數反覆偏弱之下，在岸人民幣轉強，港股輕微高開後，升幅曾擴大至320點或1.23%，恒指半日升173點或0.67%，報26170點，成交金額432億元；國指升76點或0.76%，報10069點。
恒指反彈，半日升穿保力加通道底部，14天RSI報25.4，37隻藍籌上升，10隻下跌。當中，吉利（0175）升3.52%，收報11.18元，是升幅最大的藍籌；被大行唱好兼傳獲低息貸款的騰訊（0700）升1.95%，收報345.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻53點；昨日逆市升的中電（0002）跌0.94%，收報84.3元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。
傳中美將繼續9月談判，加上7月份內地出口勝預期，貿易相關股亦造好。創科實業（0669）升3.21%，收報54.7元、萬洲（0288）升0.29%，收報6.9元、瑞聲（2018）升0.14%，收報36.95元；舜宇（2382）升2.2%，收報83.55元。
美國減息憧憬，加上有報道指，海港城在商場內貼出告示，表明除非有罪案發生，否則「警察請勿進入」，網民取消到該商場「和理非Happy Hour」。若然各大商場均效法，並確切執行，對於商場屬利好消息。地產股普遍向上，恒地（0012）升1.46%，收報38.35元；新地（0016）升2.15%，收報114.2元；新世界發展（0017）升1.04%，收報9.73元；長實集團（1113）升1.69%，收報54.3元；信置（0083）升0.7%，收報11.5元。不過，九龍倉置業（1997）跌0.44%，收報45元。
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