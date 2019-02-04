沙特阿美重新討論IPO，惟沙特王儲與市場的預期估值仍存落差。

路透引述消息人士指，沙特阿拉伯國家石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)重新討論上市計劃，惟公司認為的估值與市場有落差，可能會阻礙股票發售。

路透根據業界及金融消息人士表示，沙特阿拉伯王儲穆罕默德堅持有關估值應為2萬億美元，惟部分銀行認為該目標難以實現，一些銀行家和公司內部人士認為沙國應將公司估值目標縮減至約1.5萬億美元。

過去3年中，各國已經加快步伐，從化石燃料向其他能源轉移，以抑制全球變暖，這令油價承壓。

一位與沙特阿美關係密切的消息人士稱，沙特阿美再度與銀行討論首次公開發行(IPO)，董事會本周稍晚將開會，可能會討論公司估值。

另一位熟悉計劃的消息人士稱，如果市場沒有給予沙特阿美一個恰當的估值，就不急於進行上市，可以一直推遲；又稱並非處於弱勢才讓沙特阿美上市，可以等到估值達到願景和國家利益的目標。

穆罕默德早於2016年1月首次提議沙特阿美上市，出售5%股權，估值定為2萬億美元，計畫集資1000億美元，資金用作投入沙特主權財富基金，投資當地及海外非石油業項目，有望成為全球歷來最大規模的IPO，惟計劃數度押後。早前消息稱，IPO的詳細工作可能會在今年稍後或明年初加快推進。

路透向沙特阿美、沙國官方媒體辦公室CIC查詢，兩間機構無就消息作出回覆。

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