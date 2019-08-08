美國負責政府合同的機構公布一項針對禁用聯邦資金、從華為等5家中國公司購買電訊設備禁令的臨時規定。

該項禁令包括在去年通過的《國防授權法案》(NDAA)中，以國家安全為由，限制使用聯邦資金從「禁令涉及的」電訊公司購買電訊設備、服務和視頻監控設備。

有關實施該禁令的第一項規定發布在一個名為Acquisition.gov的承包商網站上，該網站由負責承包合同的美國總務管理局(GSA)運營。這項臨時規定將於8月13日生效。

華府將在60天內接受對這項規定的評論，然後才會敲定最終版本。政府將允許各機構給予不存在安全問題的承包商一定期限的豁免，直至2021年8月13日。更廣泛的禁令將於2020年8月生效，適用於任何公司簽訂的使用這些公司設備的合同。

美國禁止的5家中國公司包括，華為、中興（0763）、海康威視、大華科技及海能。當中，華為發聲明指，其「繼續在聯邦法庭挑戰這項禁令的合憲性。」

路透報道，海康威視發言人表示，公司致力於遵守其運營所在國的法律法規；並稱已經做出努力，確保公司的產品安全符合美國政府的要求。中興通訊及海能達則沒有作出回應。

華府一直指控華為從事間諜活動並竊取知識產權，而華為一再否認自己受到中國政府、軍方或情報機構的控制。該公司已就美國防政策法案中的諸多限制對美國政府提起訴訟。

中興股價現報21.25元，暫無升跌。

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