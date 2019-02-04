宏利（0945）公布，第二季歸於股東的收入淨額14.75億元(加元．下同)，按年增長16.88%，每股盈利0.73元，派第二季股息0.25加元(即1.475港元)。

期內，核心盈利增長1.47%至14.52億元。

宏利總裁兼首席執行官高瑞宏表示，季内宏利錄得15億元的核心盈利及15億元的收入淨額，兩者均表現穩健；亞洲地區更錄得雙位數字的核心盈利增長。

集團第二季的新造業務價值錄4.79億元，按年增長14%，其中亞洲新造業務價值增長8.98%至3.64億元。年度化保費等值銷售額錄得14億元，按年增長7%。普通股股東資金回報率增0.6個百分點至12.9%，普通股股東資金核心回報率則跌1.3個百分點至12.7%。

今年上半年歸於股東的收入淨額按年增長38.61%至36.51億元，每股盈利1.81元，核心盈利按年增長9.73%至30億元。

宏利首席財務官韋寧頓表示，有跡象顯示年度精算評估對第三季的收入淨額帶來中性影響，當中包括來自長期護理業務的中性影響。

宏利現報132.5元，升0.84%。

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