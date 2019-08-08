港股今早高開2點或0.01%，報25999點，成交金額16億元；國指今早高開5點或0.06%，報9998點。

騰訊（0700）升0.71%，報341元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點。傳騰訊（0700）從銀行獲得約50億美元的5年期貸款利率在Libor加80個基點，將是騰訊利率最低、規模最大的貸款。

《南華早報》引述知情人士和一名前貿易官員的話，稱中美談判代表仍有望9月在華盛頓舉行另一輪貿易談判。貿易股個別發展，創科實業（0669）升2.26%，報54.2元，是升幅最大的藍籌，瑞聲（2018）跌1.36%，報36.4元，是跌幅最大的藍籌，舜宇（2382）升0.61%，報82.25元。

建行（0939）跌0.7%，報5.67元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。

美國國務院宣布，提高對香港旅行警示級別至第二級，呼籲前往者更為謹慎。九龍倉置業（1997）跌0.44%，報45元。其他地產股方面，新世界發展（0017）升0.21%，報9.65元；長實集團（1113）跌0.47%，報53.15元；恒地（0012）無升跌，報37.8元；新地（0016）升1.07%，報113元；信置（0083）無升跌，報11.42元。

國泰（0293）顧客及商務總裁盧家培表示，公司留意到未來兩三個月來港旅客訂票量較去年同期跌雙位數，本地出境旅客訂票量現單位數跌幅，惟轉機旅客量同比則有增長。開市報10.42元，升0.19%。

MSCI擴大A股納入因子，海底撈（6862）亦納入。開市報31.05元，升213%。

根據美國能源信息管理局（EIA)的庫存報告，美國上周原油庫存增加238.5萬桶，差過預估的減少270萬桶，拖累油價挫逾4.6%。中石化（0386）跌0.85%，報4.68元； 中石油（0857）跌0.78%，報3.84元；中海油( 0883)跌0.5%，報11.88元。

外電引述知情人士透露，東風汽車集團（0489）正對所持有的22億歐元PSA Group股份探索不同的選擇方案，其中包括將其剝離。開市報6.34元，升1.6%。

香港電訊（6823）中期多賺16%，每單位派30.01仙。開市報12.54元，升1.29%。

中國鐵塔（0788）上半年收到6.5萬5G基站訂單，暫不調整全年資本開支。開市報1.97元，升0.51%。

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