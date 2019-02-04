美股大跌後反彈，道指跌22點，納指、標指更向上，港股ADR跟升0.07點，報25997點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.5%，折合報340.3元；匯控（0005）跌0.31%，折合報60.01元；建行（0939）跌0.31%，折合報5.69元。

今日焦點股份可留意：

美國國務院宣布，提高對香港旅行警示級別至第二級，呼籲前往者更為謹慎。留意本地零售、地產股。

國泰（0293）顧客及商務總裁盧家培表示，公司留意到未來兩三個月來港旅客訂票量較去年同期跌雙位數，本地出境旅客訂票量現單位數跌幅，惟轉機旅客量同比則有增長。

《南華早報》引述知情人士和一名前貿易官員的話，稱中美談判代表仍有望9月在華盛頓舉行另一輪貿易談判。留意貿易相關股。

MSCI擴大A股納入因子，海底撈（6862）亦納入。

傳騰訊（0700）從銀行獲得約50億美元的5年期貸款利率在Libor加80個基點，將是騰訊利率最低、規模最大的貸款。

根據美國能源信息管理局（EIA)的庫存報告，美國上周原油庫存增加238.5萬桶，差過預估的減少270萬桶，拖累油價挫逾4.6%，留意油股。

外電引述知情人士透露，東風汽車集團（0489）正對所持有的22億歐元PSA Group股份探索不同的選擇方案，其中包括將其剝離。

香港電訊（6823）中期多賺16%，每單位派30.01仙。

中國鐵塔（0788）上半年收到6.5萬5G基站訂單，暫不調整全年資本開支。

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