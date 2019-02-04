中美貿易角力升級，市場憂慮經濟前景，油價挫近4.6%，美股道指早段曾急挫589點，美國總統特朗普再度抨擊聯儲局，要求「更大更快」的減息，美股其後強勁反彈，扭轉早前的大跌走勢，並曾倒升43點。

特朗普指，「無能真是一件可怕的事情，特別是當事情本可以輕易解決的時候。無論如何我們會贏」，「如果聯儲會理解我們正在與其他國家競爭，而且所有這些國家都希望以我們為代價做得更好，事情就會容易很多，可惜他們並不理解！」「他們必須更大更快地降息，並立即停止荒謬的量化緊縮」。

道瓊斯工業平均指數收跌22點，跌幅0.09%，報26007點。標普500指數收漲2點，升幅0.08%，報2883點。納斯達克綜合指數收漲29點，或0.38%，報7862點。

上周美國原油庫存增加239萬桶，結束了連續七周的下降。汽油庫存也有所增加，在旺季之下庫存增加，引發油價下跌。

迪士尼因串流媒體投資成本高，第3季純利遜於預期，收市跌4.94%，報134.86美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低47點，而Visa升1.65%，報175.32元，貢獻道指19點。

科技股方面，蘋果收市報199.04元，升1.03%，谷歌母公司Alphabet收市報1175.91元，升0.41%，亞馬遜收市報1793.4元，升0.31%，Facebook收市報185.15元，升0.34%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.25%，報368點。德國DAX指數收漲0.72%，報11650點；法國CAC 40指數漲0.61%，報5266點；英國富時100指數收漲0.38%，報7198點。