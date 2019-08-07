香港電訊（6823）上半年收益約151.09億元，按年跌11%，當中流動通訊按年跌28%至52.22億元，對於流動通訊收入何時復甦，財務總裁黃康傑未有正面回應，但稱用戶更換手機周期改變，上半年未見手機品牌推出皇牌型號，不利流動通訊產品銷售，但集團EBITDA仍然穩健，未來亦不會只依賴通訊產品銷售。

問及近期本港社會發生不同事件，會否影響公司，董事總經理許漢卿表示，經濟增長步伐明顯放緩，中小企的營商環境面臨挑戰，影響本港消費意欲，但電訊服務已成為必需品，企業對5G需求殷切，有助對沖上述負面影響，經營業務時格外審慎，有必要時會「勒緊褲頭」（tighten our belt）。

本港流動數據競爭激烈，對於集團會否加價，許表示，會監察市場情況，認為不一定要加價帶動ARPU，期內提供更多增值服務，刺激用戶消費，中線而言，有國際電訊商提供5G服務後，客戶ARPU提高3成至4成，認為當本港5G網絡成熟後，會對集團ARPU有明顯利好作用。

許表示，將會參與5G頻譜拍賣，預計明年次季推出5G服務，強調不會大幅增加資本開支，會維持資本開支不超過收入10% 。

記者：李哲毅

【公司業績】香港電訊中期多賺16% 每單位派30.01仙