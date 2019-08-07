星期一曾表示擔心本港第三季GDP再度按季負增長，令香港經濟陷入技術性衰退的財政司司長陳茂波，今日在金融領導委員會會議結束後表示，7月份本港經濟情況具挑戰性，料旅客人數、消費及零售會比6月有更大挑戰。

陳茂波又指出，中美摩擦升溫、地緣政治風險亦不斷升溫，尤其中美貿易磨擦對香港經濟的影響不少，其溢出效應對香港金融市場的影響會逐漸增加。

不過，他表示，政府與金管局、證監會有密切聯繫，近日密切關注金融市場情況，目前情況來看，認為股市、匯市及銀行等各個金融範疇運作仍然暢順及有序。

對於人民幣貶值，陳茂波稱，若以人民幣兌一籃子貨幣，跌幅仍然輕微，而且對比整個亞洲市場貨幣，人民幣貶值幅度仍較印尼、韓國為低。他認同，香港是亞洲國際金融中心，資金自由進出，流動性相當高，因此過往若外圍有任何震盪，香港一向是套現的一個主要市場，不過，本港在處理相關情況是完全有經驗，政府亦一直有留意市場是否有沽空港元的動作，但目前未見有任何異常。

陳茂波又指，雖然近期有大型IPO中止，短期金融市場亦轉趨波動、市場氣氛轉淡，但本港金融市場的競爭力仍然相當強，IPO仍有吸引性。

陳茂波重申，現時市況下最重要是撐企業、保就業，以減低市民生活壓力。撐企業主要在中小企方面著手，包括減低中小企的資金成本、協助資金周轉、開拓更多市場，目前正與其他政府部門進行探討，亦有議員就此提交建議，萬一市場情況進一步轉差，政府會適時採取應對措施。

記者：陳子凌

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