北角打鬥事件，令「福建幫」三字與「愛國」掛勾，誰不知道這個派系在股市偏偏聲名狼藉，與「老千」兩個字結下不解之緣，與現今的政治事件相映成趣。

多年來福建民企出事頻頻，資本市場對此福建藉貫的「管理層」非常有戒心，投資者幾乎是聞者色變，因為不少也只是「人頭」，最經典的有超大現代（0682）、亞洲果業（0073）、洪良國際和諾奇等等，全部也是經典級騙局。

福建幫膽正命平，豪爽及財大氣粗，天性是愛搏殺，把江湖手法搬到財經世界，對他們而言平常不過，故不少福建企業用人為親，家族成員與村民佔據董事會及高管席位，連出場費也會慳。

不少福建股也善於包裝，例如《細股啟示錄》作者湯未生曾寫過，早年一個福建新股集團，主腦為廈信資本集團及香港國際投資負責人張志猛，他成立的香港投資集團，會委派財務人員包裝協助福建公司走出海外，於香港、新加坡及德國等上市，所涉及的股份多的是，包括動感集團（1096）(現稱中能國際控股)、美麗家園（1237）(現稱中科生物)、宏太控股（1400）(現稱滿地科技)、百信國際（0574）和大森控股等。

另一個值得一提的福建幫人物，就數到美圖（1357）的蔡文勝，他曾經成為資本市場一時佳話，不斷宣揚其發奮圖強的故事，但隨着美圖股價狂跌，股價由上市初期急升至18元，至目前跌至2元水平，最大收入來源手機業務也遭賣走，也漸漸被市場定性為「老千股」，加上近年蚊型創投項目如Handy、PressLogic，均有驚無喜，也令他在香港的名聲受挫。

福建幫，不了。

大灣區國舅

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