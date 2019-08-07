港股止五連跌，恒指收市升20點或0.08%，報25997點，成交金額800億元；國指跌18點或0.19%，報9993點。美國準備9月份中美貿易會談，港股今早輕微高開1點，但其後人民幣中間價弱過市場預期，以及其後的貶值走勢，促使市場憂慮並引發拋售資產，美股期貨早段下跌。不過，午後在岸、離岸人民幣貶值幅度減少，美股三大指數期貨亦止跌回升，港股收市倒升。

獲大行唱好的中電（0002）升3.09%，收報85.1元，是升幅最大的藍籌；友邦（1299）終止十連跌，收市升1.72%，收報76.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻46點。

逃犯條例引發的風波未止，港澳辦及中聯辦今早（7日）在深圳召開「關於香港當前局勢座談會」言論繼續強硬，本地地產股續疲軟。新世界發展（0017）跌2.73%，收報9.63元，是跌幅最大的藍籌，曾跌至近8個月新低。恒地（0012）跌0.79%，收報37.8元；新地（0016）跌1.41%，收報111.8元；信置（0083）跌1.55%，收報11.42元。長實集團（1113）則逆市升1.42%，收報53.4元。

中移動（0941）跌0.86%，收報63.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。

國泰航空（0293）公布，截至6月底止中期業績，扭虧為盈，半年純利13.47億元，去年同期為虧損2.63億元。國泰收市報10.4元，升0.775%。

中國鐵塔（0788）公布，截至6月底止中期業績，純利25.48億元人民幣，按年增長1.11倍，收市報1.96元，升1.55%。

大酒店（0045）公布中期業績，中期純利少60%，並同時發布今年第二季度的營運數據，收市報9.63元，跌0.104%，曾創52周低9.5元。

日清食品（1475）發盈喜，高見6.05元，最多升12.45%，收報5.9元，升9.6%。

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