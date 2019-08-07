康師傅跌至11元有支持 低吸睇咩位？

恒指微微高開後曾經升過43點、一度升破兩萬六關口，但未能企穩回軟，之後最多倒跌237點，半日收報25,879點，跌97點或0.37%；國指跌0.63%。大市成交438億元。

本地地產股繼續受壓，新世界（0017）、九倉置地（1997）跌逾3%。博彩、汽車股都有沽壓，金沙中國（1928）、吉利（0175）跌逾1%。不過，不少股份逆市呈強，藍籌股蒙牛（2319）升逾3%，內房股海外（0688）、碧桂園（2007）升逾1%。此外，金礦及礦石、公路、物業管理、食品股均有受捧，洛鉬（3993）、深圳高速（0548）、雅生活（3319）、統一（0220）升逾3%。

統一剛公布上半年業績，收入按年升2%，毛利率改善及減税降費優惠帶動，純利大增四成。毛利率上升得益於原材料價格下格及產品結構優化，預計利好因素可以持續，支持股價表現。不過股價走勢波動，今早急升後有沽壓，可以8.8元附近吸納。

至於同業康師傅（0322）亦有望受惠原材料價格及減税降費，上半年業績或有驚喜，也可留意。走勢上，康師傅跌至11元初見支持，可於附近吸納，上望11.8元料有阻力。

明報資深評論員

劉思明