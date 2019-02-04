大摩發表報告指，隨著中美貿易戰升級，人民幣跌穿七算，以及本港政治局勢不穩的情況下，該行將恒指目標由原先2020年6月的28000點，大削12.9%至24400點，以昨日（周二）收市25976點計，仍有約6%跌幅。

該行指，美國早前公布，將向餘下中國3000億美元商品加徵10%關稅，另一方面，內地有關部門容許人民幣匯價下跌，兌美元跌穿7.05水平，美國將中國列為匯率操控國，加上本港政治局勢仍然動盪，基於上述四項因素，大摩估計今年企業盈利會在未來數月或會受壓。

大摩下調今年恒指每股盈利增長預測，由原來按年升5%降至按年升2%，並將恒指目標由2020年6月底的28000點，下調12.9%至24400點，相當於預期9.8倍預測市盈率。該行預計，恒指最熊情況下會見17630點，最牛目標則為29530點，相當於9倍和11.3倍預測市盈率。

至於國企指數，大摩估計其基本目標為9700點，較昨日收市10012點有3.1%跌幅，最熊睇7240點，最牛睇11650點。相當於6.7倍和8.3倍預測市盈率。

內地股市方面，大摩預料，滬深300指數基本目標為3560點，最熊及最牛情況分別為2530點和3560點。

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