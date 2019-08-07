早前已發盈警的大酒店（0045）中午公布中期業績，受市況轉弱及市場有新客房供應，導致香港、美國兩間酒店期內收入減少，和山頂纜車今年4月至7月進行升級工程而暫停服務所影響，期內純利減少60%至2.54億元，派中期息0.04元，去年同期派0.05元。

大酒店半日報9.62元，跌0.21%。期內收入跌2%至27.91億元，其中香港半島酒店收入按年少7%至6.17億元，出租率跌7個百分點，平均房租跌1%。

公司指出，美國、中國及日本是香港半島酒店首三大市場，中美貿易摩擦相信對酒店出租率造成負面影響，但影響程度難以量化。不過在積極的銷售推廣工作下，來自台灣、南美及東歐的旅客數量有所增加。

上海半島酒店同樣受中美貿易摩擦，及客房供應量大增影響，上半年收入2.24億元人民幣，按年少10%；出租率下降2個百分點，平均房租亦跌4%。紐約半島酒店上半年收入及出租率亦下跌，期內收入4100萬美元，按年趺4%；出租率下降7個百分點，平均房租則升4%。

其他業務方面，山頂凌霄閣鋪位上半年全數租出，但因山頂纜車暫停服務，收入下跌7%至9300萬元，來自山頂纜車的收入僅4600萬元，按年跌31%。