國泰（0293）公布中期業績，上半年客運收益374.49億元，增長5.6%。可載客量增加6.7%，收益的增長反映去年推出新航線、今年推出兩條新航線、現有航線班次增加及於熱門航線採用較大型的飛機。運載率維持於84.2%的水平不變。

期內，運載乘客人次增至1830萬，增幅4.4%。由於頭等及商務客艙及長途航線經濟客艙的競爭激烈，加上不利的匯率變動，收益率下跌0.9%至54.98仙。

上半年貨運收益下降，反映部分因中美貿易磨擦而導致環球貿易轉差。貨運量及收益率均告下降。貨運收益114.98億元，按年減少11.4%。國泰航空及國泰港龍航空的可載貨量增加1.1%，主要是由於新購入的客機提供額外的腹艙載貨空間。運載率下降4.9個百分點至63.4%，載貨量減少5.7%至97.9萬噸，收益率下跌2.6%至1.88元。

國泰表示，集團在下半年的業績一般較上半年為佳，因此儘管環境充滿障礙和其他不明朗因素，預計今年的情況亦會一如往年。環球經濟預計繼續受地緣政治及貿易磨擦所影響，因而影響航空客運及貨運的需求。香港的示威活動不僅令7月份的來港旅客量減少，對機位預訂情況亦構成不利影響。預計美元繼續走強。雖然最近油價偏軟，但集團預期油價仍會波動。

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