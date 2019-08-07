美股大升，港股無跟隨大升，恒指今早輕微高開1.48點後，最多只曾升43點，大部分時間下跌，最多曾跌237點，低見25738點。恒指半日跌97點或0.37%，報25879點，成交金額437億元，較昨日大減64%；國指跌62點或0.63%，報9949點。

今早人民幣中間價弱過市場預期，其後在岸、離岸人民幣貶值擴大至超過300點子，美股三大指數期貨跌幅最多曾超過0.7%，拖累港股亦向下。走勢上，恒指今早未有升穿或跌穿昨日的高低位，並是連續第六日跌出保力加通道底部，今早高位26019點，仍未觸及通道底(26101點)，而昨日10天線跌穿250天線出現「死亡交叉」後，今早10天線(27351點)一步向下遠離250天線(27562點)

下跌藍籌36隻，其中，新世界發展（0017）跌3.13%，收報9.59元，是跌幅最大的藍籌。平保（2318）跌1.24%，收報87.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。逆市向上的藍籌有14隻，蒙牛（2319）升3.04%，收報30.5元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.93%，收報76.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻25點。

國泰（0293）中午公布業績，半日升0.19%，報10.34元。

香港反對修訂《逃犯條例》爭議持續。港澳辦及中聯辦今早（7日）在深圳召開「關於香港當前局勢座談會」，國務院港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民及逾百名港區人大政協均有出席。張曉明在開場發言時，表示香港正面臨回歸以來最嚴峻局面。會議其後閉門進行，記者被要求退場。

張曉明延續近日對港的強硬立場，未能改善市場預期，本地地產股下跌，恒地（0012）跌0.79%，收報37.8元；新地（0016）跌1.32%，收報111.9元；新世界發展跌3.13%，創去年12月後新低；長實集團（1113）升1.33%，收報53.35元；信置（0083）跌0.69%，收報11.52元。

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