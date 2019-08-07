國泰航空（0293）公布，截至6月底止中期業績，扭虧為盈，半年純利13.47億元，去年同期為虧損2.63億元；每股盈利34.2仙，派中期股息18仙，增加0.08%。

期內，收益按年增長0.88%至535.47億元。國泰航空及國泰港龍航空的燃油成本總額按年減少4.5%至146.93億元，反映平均飛機燃油價格下跌6.5%及耗油量增加2%。燃油成本減少，原因是平均飛機燃油價格下降6.5%，因絕對耗油量增加2%而被局部抵銷，以及燃油對沖虧損收窄82.5%至1.14億元。

燃油對沖虧損減少，計及燃油對沖後的燃油成本按年減少7.7%。每可用噸千米耗油量下跌1.5%，反映集團繼續推出更多具燃油效益的飛機。

國泰表示，集團在下半年的業績一般較上半年為佳，因此儘管環境充滿障礙和其他不明朗因素，預計今年的情況亦會一如往年。環球經濟預計繼續受地緣政治及貿易摩擦所影響，因而影響航空客運及貨運的需求。香港的示威活動不僅令7月份的來港旅客量減少，對機位預訂情況亦構成不利影響。預計美元繼續走強。雖然最近油價偏軟，但集團預期油價仍會波動。

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