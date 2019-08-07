人民幣回穩、美國繼續籌備中美貿易會談，美股上升，不過港股今早只輕微高開1.48點或0.01%，報25977點，成交金額19億元；國指今早低開0.48點或0.01%，報10011點。

舜宇（2382）升3.47%，報83.5元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）升0.51%，報89元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；神華（1088）跌2.27%，報14.66元，是跌幅最大的藍籌；匯控（0005）跌0.5%，報60元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低12點。

早前有指中央一連兩日就港問題開腔，昨日港澳辦已開會，傳港澳辦及中聯辦則會於今日在深圳與港區人代及政協召開座談會。

據外媒報導指，騰訊（0700）正與法企維旺迪（Vivendi）洽商，計劃購入全球最大音樂唱片公司環球音樂（Universal Music）約一成股份。騰訊無升跌，報337.2元

平安好醫生（1833）半年淨虧損收窄38.4%至2.74億元人民幣，收入按年增長102.4%至22.73億元人民幣。平安健康醫療科技執行董事兼首席執行官王濤未有正面回答何時可由虧轉盈。開市報33.3元，升2.46%。

九倉置業（1997）上半年核心盈利升3%，旗下商場海港城總銷售額跌1%至184.97億元，主席兼常務董事吳天海指出，零售與酒店業息息相關，今年第2季表現較首季更差，坦言不看好零售及酒店下半年市道，笑言「希望我哋睇錯（市道）」。形容，現時零售環境正面對「完美風暴（perfect storm）」。九龍倉置業升0.87%，報46.25元。

中海外（0688）公布，7月份合約銷售額為331.37億元，按年增43.77%﹔首七個月累計合約銷售額為2273.42億元，按年增30.74%。中海外升2.22%，報25.3元。

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