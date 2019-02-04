美股反彈，不過港股ADR則跌82點或0.32%，報25893點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.57%，折合報335.28元；匯控（0005）跌0.41%，折合報60.05元；建行（0939）跌0.51%，折合報5.68元。

今日焦點股份可留意：

早前有指中央一連兩日就港問題開腔，昨日港澳辦已開會，傳港澳辦及中聯辦會於今日在深圳與港區人代及政協召開座談會。

據外媒報導指，騰訊（0700）正與法企維旺迪（Vivendi）洽商，計劃購入全球最大音樂唱片公司環球音樂（Universal Music）約一成股份。

平安好醫生（1833）半年淨虧損收窄38.4%至2.74億元人民幣，收入按年增長102.4%至22.73億元人民幣。平安健康醫療科技執行董事兼首席執行官王濤未有正面回答何時可由虧轉盈。

九倉置業（1997）上半年核心盈利升3%，旗下商場海港城總銷售額跌1%至184.97億元，主席兼常務董事吳天海指出，零售與酒店業息息相關，今年第2季表現較首季更差，坦言不看好零售及酒店下半年市道，笑言「希望我哋睇錯（市道）」。形容，現時零售環境正面對「完美風暴（perfect storm）」。

中海外（0688）公布，7月份合約銷售額為331.37億元，按年增43.77%﹔首七個月累計合約銷售額為2273.42億元，按年增30.74%。

美國將中國列為匯率操縱國。人行發表聲明指，對美國的決定表示遺憾，相關標籤不符合美財政部制訂的所謂「匯率操縱國」的量化標準，是任性的單邊主義和保護主義行為，嚴重破壞國際規則，將對全球經濟金融產生重大影響。

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