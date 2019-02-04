在被指為匯率操控國後，人民幣昨日回穩，人行表態未來人民幣不會大幅貶值，又指近期人民幣貶值是市場而非政府決定；另外，白宮首席經濟顧庫德洛表示，美國預計中國仍會在9月份赴美進行貿易談判。消息刺激美股道指在高開92點後，曾升最多320點。白宮貿易顧問納瓦羅表示，中國政府維穩人民幣匯率，說明將中國列為匯率操縱國的行動正在取得成效。

道瓊斯工業平均指數收漲311點，升幅1.22%，報26029點。標普500指數收漲37點，升幅1.31%，報2881點。納斯達克綜合指數收漲107點，或1.39%，報7833點。

高盛升2.15%，報206.01美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻29點，而3M跌0.61%，報163.71元，拖低道指6點。

科技股方面，蘋果收市報197元，升1.89%，谷歌母公司Alphabet收市報1171.08元，升1.41%，亞馬遜收市報1787.83元，升1.28%，Facebook收市報184.51元，升1.52%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.47%，報367點。德國DAX指數收跌0.78%，報11567點；法國CAC 40指數跌0.14%，報5234點；英國富時100指數收跌0.73%，報7171點。