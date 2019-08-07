港股大幅低開後很快找到支持反撲，恒指以近全日高位收市，成交配合大增，有望接近短期底部，但中線見底還要看反彈力度。

恒指昨低開後最多跌753點、低見25,397點反彈，午後跌幅曾收窄至百多點回軟，惟於25,800點附近已有支持，收市報25,976點，跌175點或0.67%；國指跌0.69%。大市成交大增至1226億元，高於60天平均五成。

昨恒指陽燭 低位具承接

走勢上，恒指跌至25,400點初見支持反彈，該水平有機會是短期底部，但不排除仍有餘波，考驗兩萬五甚至稍跌穿才回升。中線是否見底，關鍵將會是未來反彈，倘若向上受制於下跌裂口位約26,500至26,900點已回落，則有機會尋底；若然可以升穿26,900點企穩，將增加中期見底機會。

大市方面，據《明報》港股數據庫，昨天升跌比率17比83，跌逾3%佔下跌股份近兩成；陽燭對陰燭為59比41。大市連續3日有超過八成股份下跌，但昨天沽壓明顯收斂，並且普遍跟得上恒指高於開市價呈陽燭收市，低位具承接力。

至於本報數據庫追蹤的30個行業，大部分下跌，只有紡織及服飾、公用事業、軟件服務上升，升幅不足1%。紡織服飾、軟件反彈力強，股份平均由最低位反彈超過4.5%收市。紡織服飾股周大福（1929）、裕元（0551）、申洲（2313）收市倒升2%至4%不等，較低位反彈約4%以上。平安好醫生（1833）、金山軟件（3888）、美圖（1357）低位反彈逾7%倒升收市，反彈力最強。

平安好醫生金軟美圖反彈力強

紡織服飾、軟件之外，內房股反彈力強，平均由低位回升逾4.5%收市，收市跌不足1％。融創（1918）收市跌近3%，明顯跑輸行業，但低位反彈逾6％，僅次雅生活服務（3319）反彈逾7％。融創早前已發盈喜，預告上半年淨利潤按年增長超過45%，好過市場預期；公司7月份合同銷售增長超過兩成，保持較快增長。此外，公司上半年積極補充一二線城市的土地儲備，不少更以底價投得，將可支持未來發展。

融創30元初見支持

7月中以來，融創的股價由高位40元向下，相比恒指亦反覆下跌，呈跑輸恒指趨勢，但對比5月相對恒指升幅，近期跌幅溫和，反映回吐壓力不算大。走勢上，融創短線跌至30元初見支持，反彈料於34元漸有阻力，中線則料於27元才有較大承接。

[劉思明 數據尋寶]