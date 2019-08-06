示威至此已一發不可收拾，加上經濟下滑，香港前景恍如雪上加霜。既然寒冬降臨，本應是要共度時艱，但政府記者會只懂舊調重彈，一味將「穩定」、「經濟」掛在口邊，單方面說教卻無提供出路，反映本屆政府確實不懂年輕人想法，偏又不願承認。也許記者會說辭的受眾不是示威者，但示威者後續行為絕對取決於記者會。政府缺乏能力解決困局，才是未能回復「穩定」、「經濟」的主因。

林鄭在記者會上反問示威者，是否要「押上700多萬人的穩定生活，以香港未來作賭注」，另外財爺陳茂波亦於周日發文指示威破壞經濟民生，勸籲大家三思。集中「穩定」、「經濟」兩個詞語是政府一貫以來的套路，對上一代而言尤其受落，但現時發動多場示威的屬年輕人，這兩個詞語或早已聽厭。

中國多年內亂，致使不少人逃難到香港，寄望穩定是理所當然，尤其見識過紅禍、經濟低迷，自然希望免生事端，「穩定」、「經濟」這兩個咒語對他們長年有效，過往政府多年沿用這說法，也足令香港安然無恙，因為是大家的共同目標。

然而年輕一代生於網絡時代，思想與上一代極不一樣，經濟模式亦生巨變，反而是香港多年過於「穩定」才致使經濟未能全面配合網絡時代，很多科技落後於鄰近地區，TVB（0511）與八達通由盛轉衰便是例子，追求適當的不穩定反而是這個時代的生存之道。同時年輕一代大部分未親歷過上世紀的經濟低迷，未試過手停口停，對「經濟」這個字眼自然不及上一代敏感。換言之，政府仍然蕭規曹隨，眼光與手法均追不上時代變化，才令局勢一再惡化。恒指於記者會後曾急瀉逾800點，已見投資者與商界認為政府仍然做得不夠好。

示威、騷亂在不同時代自然發生，除非涉及極端恐怖主義，否則與其用道德判斷孰對孰錯，不如純以現實角度考慮對家需要甚麼，對症下藥才會見效。現時亂局無疑亟需收拾，而示威者顯然受軟不受硬，至少政府亦應考慮如何積極放軟口風，每次同時露面的公關手法亟需改進，例如從說一些年輕人聽得入耳的話開始，當下年輕一代想要的，是理念多於經濟。

英國前首相文翠珊卸任前苦口婆心勸道：「今且無力採納實用主義及因時折衷之道，恐使我等之政治議論誤入歧途，更令專制主義滋彰。所謂專制主義，即只要發表主張夠大聲或夠長，便會得償所願；或重視召集同黨多過拉攏他人。」文翠珊所言固然值得大眾警剔自身，不宜單靠衝突而忽略講和，但同一時間亦何嘗不適用於掌權者。

政治是求最大公因數，現時社會內至少一半市民與中間派精英亦渴望政府多加讓步，政府卻依然故我，貫徹自己立場，不見得有容納百川之意，身為社會領袖，難道不應該帶頭在新時代示範何謂折衷嗎？若說示威者希望「玉石俱焚」，歸根結柢，亦須考慮點火與撥火者是誰，解鈴還須繫鈴人，救火亦在一念之差；何況香港經濟正邁向寒冬，帶頭讓步平息紛爭，為經濟低迷作預備，這才是為政者的義務。

賈文清

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