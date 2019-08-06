平安好醫生（1833）今日公布中期業績，平安健康醫療科技執行董事兼首席執行官王濤指，近期國務院發佈文件制定互聯網醫生收費細則，料未來互聯網醫生服務可納入內地醫保，屆時將為公司帶來巨大流量。集團上半年淨虧損收窄至2.74億元(人民幣‧下同)，被問及何時可由虧轉盈，他未有正面回答，而指當下公司最關注收穫流量，因此正拓寬各類線下合作如醫院、藥店、診所，希望直接接觸消費者，他又補充稱公司現階段想要盈利已經是「分分鐘的事」。

他續指，平安好醫生未來將推出私人醫生服務，目標為內地中產家庭，個人版收費最平只須年費499元人民幣，家庭版年費則略高於1000元。他透露，公司現已與國內多家公司就私人醫生業務達成大額戰略協議，其中包括中國移動（0941）等，具體內容料於下周公布。

集團上半年淨虧損收窄38.4%至2.74億元，收入按年增長102.4%至22.73億元，其中核心業務收入即在線醫療（前稱「家庭醫生」）營業收入升80.5%，錄得3.36億元，期内貢獻收入最大為健康商城，其中對個人消費者收入及對企業客戶收入分別佔7.15億元及7.41億元，後者期內更是按年飆升逾300%。

公司上半年毛利率總計按年跌5.9個百分點至21.6%。上半年公司開支擴大，其中營業成本急升118.8%至17.8億元，管理费用則上升44.7%至5.44億元，財務報告顯示是人力費用增加及IT香港支出費用增加所造成。截至今年6月30日，平安好醫生約有2.9億註冊用戶，MAU（期末月活躍用戶數）約為6270萬人，後者按年升29%。

記者：馬迪帆