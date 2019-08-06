近期網上傳出，中國政府透過人行與香港金管局簽訂的貨幣互換協議，借用香港外匯儲備4000億美元。金管局在其Facebook專頁自行Fact Check，指本港沒有將4000億美元外匯儲備借給中國而沒有還錢。

金管局指出「港元人民幣貨幣互換協議」，主要為離岸人民幣結算時，可能出現資金短缺情況下所提供的一種流動性安排，目的是支持離岸人民幣市場有序運作。當香港有需要時，人民銀行會向金管局提供人民幣，而金管局則以港元交換。貨幣互換不會經常使用，使用都是以短期、以日計，涉及的款項亦遠遠低於早前簽訂協議4000億人民幣上限。協議到期時雙方就會取回各自貨幣，並不會出現匯率損失。

因為外儲是非港元資產，而「港元人民幣貨幣互換協議」成個過程中香港只使用港元交換，因此不會動用香港的外匯儲備。香港4000多億美元的外匯儲備有審計署同其他獨立的核數師嚴格審核，《外匯基金條例》亦明確規定其使用用途，絕對不可能存在亂用或挪用嘅情況。

除了香港以外，人行亦與約三十間央行或貨幣當局簽訂協議，包括英國、澳洲、加拿大、日本、新加坡及歐洲央行等。因為人民幣的離岸市場流通量未算太大，所以人民銀行同多間央行已簽訂貨幣互換協議，為離岸人民幣結算時可能出現嘅資金短缺情況提供流動性安排。

中國人民銀行與香港金管局最早在2009年簽訂貨幣互換協議，當年協議金額為2000億元人民幣，協議有效期為三年，於2011年續簽時擴大至4000億元人民幣，協議其後在2014年和2017年續簽。