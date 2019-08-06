九倉置業（1997）上半年核心盈利升3%，旗下商場海港城總銷售額跌1%至184.97億元，主席兼常務董事吳天海指出，零售與酒店業息息相關，今年第2季表現較首季更差，坦言不看好零售及酒店下半年市道，笑言「希望我哋睇錯（市道）」。

吳天海解釋，受外圍因素影響，包括中美貿易戰、環球經濟下滑，人民幣匯率昨日更「破7」，加上近期看到「香港本身有啲問題」，年初至今零售需求疲弱，令7、8月以至餘下來的月份香港零售表現將不太樂觀，集團亦會受影響。他強調，租戶生意並非受示威活動的單一因素影響，整體而言租戶生意「難做咗」，香港零售及餐飲業均受影響，尤其是在購物中心區域，如尖沙嘴。問及人流影響，吳天海以昨日為例，稱集團及寫字樓租戶均提早下班，下午5至6點的人流一定有減少。

他形容，現時零售環境正面對「完美風暴（perfect storm）」，外圍及本地同時出現不同因素，風浪有機會比以往更大，難以預計旗下商場可否繼續跑贏大市。

集團副主席兼常務董事李玉芳說，租戶組合中，只得超市仍錄得增長，大部分租戶生意均要下跌，上半年續租租金有單位數字升幅，不過很難預測之後的表現，暫未收到減租要求，會與租戶一同努力。她又稱，寫字樓租金下半年將面對下行壓力，料將得錄單位數跌幅。

九置今午公布業績，全日收市報45.85元，升0.33%。

記者：蕭嘉聰

【公司業績】九倉置業核心多賺3% 海港城銷售額下跌