新地（0016）旗下的帝苑酒店向供應商發信，要求因應近期政治事件衝擊影響，建議自今年8月1日起提供5%的整體採購折扣。本報曾向帝苑查詢，是否近日社會政治事件已對公司產生財政問題、若供應商不減價將採取甚麼行動，以及會否下調房租等。雖然公司信函僅針對近期政治事件事件提出，但公司管理層回覆卻指出是「鑑於本港經濟自年初以來向下行，商業營運面臨挑戰，帝苑酒店遂希望供應商可以提供折扣一起共渡時艱。」

帝苑酒店又指，有關安排純屬自願及暫時性質，過往本港經濟困難時期也曾有類似安排。

帝苑在致供應商的函件上指，目前香港所發生的政治事件大家都有目共睹，對香港整體經濟發展所造成極大的影響，亦令帝苑酒店和餐飲業所承受的衝擊為最大，帝苑與其他酒店同業一樣，為此被逼採取了應變計劃，要在此關鍵時刻加強減抵成本控制。

帝苑指，鑑於帝苑與供應商過往長期友好業務關係，建議自今年8月1日起在月結單提供5%的整體折扣。安排可令帝苑在這關鍵時間減輕和克服當前和未來所面對的營運負擔，並確保此特殊折扣安排，並不時與供應商一同審閱，希望在整體經濟狀況恢復正軌後，可將折扣調回原本狀態。信函並附回條，讓供應商填寫其同意提供的回扣及時期等。

此外，據洲際酒店集團（IHG）公布，香港平均房租收入在上半年下跌，是部分受到持續的政治糾紛影響，而澳門的平均房租收入在上半年增加5%。

洲際酒店集團的中期業績顯示，上半年平均房租收入按年跌0.3%，在第二季的跌幅為0.5%，主要受到2018年上半年基數較高影響。在中國上半年平均房租收入下跌1%，一、二城市表現平穩，第二季亦持平﹔三、四線城市則下跌3%，第二季度跌2%，主要受到商務客按年需求放軟，但國內休閒消費需求依然有韌性。