據彭博報導，日本啤酒商麒麟控股宣布同意以1293億日元（即約為95億港元），買入化妝品製造商Fancl的三成股權，並享有33％的股份投票權。麒麟發聲明指， 公司所買入的股份是來自Fancl創始人兼主席Kenji Ikemori、其親戚，以及他們的資產管理公司，合計3950萬股。這兩家公司業務上將有合作關係，共同開發日用品、護膚品和其他產品，以及分享分銷渠道。

分析指，是次Fancl與麒麟之間的「跨界」合作，展露麒麟越來越關注健康和保健品市場，為啤酒製造商進軍化妝品業務開路。 麒麟首席執行官Yoshinori Isozaki曾表示，針對市眾健康意識提升，未來二十年的目標是在食品和食品銷售額達到1000億日元。隨著日本人口老化及合法飲酒的人數減少，促使當地啤酒市場萎縮，麒麟積極抵消相關影響。與啤酒市場相比，健康和保健行業更為熱門。 日本一向以高質護膚品而聞名。根據日本政府數據，日本2017年化妝品出口貨值首次超過相關入口貨值。

其他報道：

【營運數據】瑞安房地產首七個月銷售額跌近75%

【港股收市】恒指收市跌175點 連跌5日挫2170點 成交見近3個月高

【中美角力】人行：人幣匯率由市場供求決定 不存在匯率操縱

【A股都777】滬深兩市挫逾1% 上證收報2777點 連跌五日

【業績解畫】IGG : 貿易戰對公司影響有限 下半年推新遊戲

【業績解畫】時代中國核心多賺43.8% 下半年續有舊改項目轉化