中華汽車（中巴）（0026）較早前因為出售北角英皇道625號寫字樓物業一半權益套現，較早前建議每股派特別息每股18元，及第二次中期息每股0.3元。中巴的基金股東Argyle Street Management（下稱ASM）合伙人兼代表陳健發出「標題為Do you hear the shareholders sing?」的函件予中巴，明言中巴只派這麼少的特別股息，感到非常不開心。

陳健指，中巴在出售北角物業的交易可以套現24億元，在此之外，又坐擁16億元現金及銀行存款，兩者加起來，中巴最少可以支付每股90元現金。每股只派18元股息其實只是一個沒有意義的數目，除了和廣東話「實發」的諧音一樣之外，卻將公司的距離拉遠，對股東冷漠的程度和特首林鄭月娥無異，林鄭忘記了她的權力源自人民，中巴則忘記了權力來自股東。

陳健更將電影《孤星淚》內的歌曲「Do you hear the people sing?」直接向中巴管理層反映他們的看法。

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