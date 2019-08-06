中電控股（0002）首席執行官藍凌志表示，集團為澳洲EnergyAustralia零售業務的商譽減值，主要是因應新的監管環境下而進行。集團已就澳洲零售業務在過去3至4年，著手提高效率、降低成本及挽留用户，不再用高價吸納用户，但是在供求大致相抵，需要使用簡單及具競爭力的收費計劃去經營。是次作一次過商譽非現金減值，主要反映零售業務環境改變。

他又說，澳洲電力業務上一年度處於高位，在今年中期業績下跌，非可簡單地形容這為新常態，而是去找適合的業務規模。另中電在當地業務作對沖運作時，因應會計要求按最新估值去就對沖組合的經濟價值進行調整。在發電業務部份，中電在新南威爾斯省的電廠煤炭供應，目前只靠區內一個煤礦供應支持，但是隨著礦商移至另一地區尋求另一不同品質的煤炭供應時，有助取得更佳質素的燃煤幫助運作。旗下中華電力副主席阮蘇少湄稱，集團會在澳洲訂估那些可怕靈活增加容量而又可應付電力需求的新項目。

至於在港業務方面，藍凌志指出，雖然准許回報率降低，影響香港業務的利潤下跌２０％，亦需要應付新的利潤准許計劃下作５２９億元巨額投資，但是目標主要是透過增加燃氣機組，降低碳集中度高的設施，在未來５年內實現減低碳排放，並且隨著投資更多資產，會令情況有如２００８年執行新的利潤管制計劃時，最終隨著新設施投入而令回報增加。至於是否加電費，則要綜合多個因素後才作出考慮，現時言之過早。該集團旗下中華電力方面，阮蘇少湄明言，電價是受售電量、天氣、溫度及燃料價錢影響，因為了減低碳排放而要大增天然氣用量，因此會有壓力，中電會在今年尾和政府討論電價安排。

在印度業務發展方面，藍凌志說，隨著新購入印度８５０公里的輸電網絡後，仍會繼續借助合作伙伴ＣＤＰＱ，在該國正進行市場鞏固時，物色投資減碳排、輸電、分銷及可再生能源項目的機會。同時集團亦會在大灣區內，尋求可再生能源及低碳的項目。在現有同步投資中國、香港、印度及澳洲多個市場之外，他強調，集團暫時沒有很強的需要去開拓新市場。

記者：陳偉燊

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