中海外（0688）公布，7月份合約銷售額為331.37億元，按年增43.77%﹔首七個月累計合約銷售額為2273.42億元，按年增30.74%。中國海外系列公司錄得已認購物業銷售約為332.87億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

中海外宏洋（0081）7月合約銷售額為60.25億元，按年增加50.5%﹔首七個月累計合約銷售額為346.5億元，按年增加6.77%。截至2019年7月底，中海外宏洋累計認購未簽約額11.14億元。

土儲方面，中海外在七月份於煙台、太原、北京、香港、成都、天津、大連、長沙和西安收購了十一幅地塊，應佔樓面面積為301.8萬平方米，當中一幅為合作發展，上述地塒的土地金為240.34億元。

至於中海外宏洋則在廣東省清遠市和江蘇省南通市收購了四幅地塊，總應佔樓面面積約59.55萬平方米，土地金為44.7億元。

世茂（0813）七月份合約銷售額為200.35億元人民幣（下同），按年增加6成﹔首七個月的合約銷售額為1203.7億元，較去年首七個月累計合約銷售額848.2億元，按年增加41.9%。

中海外今日微跌0.6%，報24.75元﹔中海外宏洋微升1.12%，收報3.61元﹔世茂收跌1.43%，報19.36元。