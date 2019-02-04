人民幣走勢左右今日環球股市表現，恒指早段曾跌最多753點或2.88%，低見25397點，跌穿去年最後交易日的25845.7點，使年初至表現曾跌1.7%。隨著人民幣止貶回升，美股三大指數期貨回升，港股跌幅亦大為收窄，保持年初至今仍錄得升幅，恒指全日收市跌175點或0.67%，報25976點。成交金額1226億元，較上日大增23%，亦是今年5月28日1265億元後最大成交。港股連跌5日，累跌2170點。

美國今早宣布將中國列入匯率操縱國，離岸人民幣早段曾貶值413點子，低見7.14，不過，在被指控後今早官方中間價卻強過市場期，引導人民幣轉強，離岸人民幣其後倒升最多393點子，高見7.0594；在岸亦由跌95點子轉為升值最多297點子報7.021。

人民幣回升，美股三大指數期貨止跌回升。道期由跌最多518點或2.03%，轉為曾升最多170點或0.67%，標普500期貨由跌1.92%轉為升最多0.73%、納期由跌最多2.18%，轉為升最多0.94%。

藍籌股當中11隻上升，38隻下跌，恒隆地產（0101）跌5.24%，收報18.08元，是跌幅最大的藍籌；匯控（0005）跌1.15%，收報60.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。中生製藥（1177）升2.79%，收報9.22元，是升幅最大的藍籌，中移動（0941）升0.87%，收報63.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點。

今日逆市上升的藍籌包括近期的弱勢股，例如地產、貿易相關股。例如申洲國際（2313）升2.04%，收報105元、創科實業（0669）升1.14%，收報53.35元、港鐵（0066）升1.45%，收報49.1元、領展（0823）升1.49%，收報92元、九龍倉置業（1997）升0.33%，收報45.85元。

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