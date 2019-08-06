美國將中國列為匯率操縱國。人行發表聲明指，對美國的決定表示遺憾，相關標籤不符合美財政部制訂的所謂「匯率操縱國」的量化標準，是任性的單邊主義和保護主義行為，嚴重破壞國際規則，將對全球經濟金融產生重大影響。

人行指，中國實施的是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，在機制上人民幣匯率就是由市場供求決定的，不存在匯率操縱的問題。

該行表示，今年8月以來，人民幣匯率出現一定幅度貶值，主要是全球經濟形勢變化和貿易摩擦加劇背景下市場供求和國際匯市波動的反映，是由市場力量推動和決定的。

人行強調，去年以來，美國不斷升級貿易爭端，中國始終堅持不搞競爭性貶值，亦不會將匯率作為工具來應對貿易爭端。人行批評，美方不顧事實，無理給中國貼上「匯率操縱國」的標籤，屬損人又害己的行為。人行認為，美國此舉不僅會嚴重破壞國際金融秩序，引發金融市場動盪，還阻礙國際貿易和全球經濟復甦，最終會自食其果。

該行稱，中國將繼續堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

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