恒指低開後最多跌753點、低見25397點反彈，半日收報25966點，跌184點或0.71%；國指跌0.85%。大市半日成交724億元。恒指今早急跌進一步超賣，吸引資金撈底，帶動低位大彈之餘，成交亦大增，今早低位有望初步找到短線底部，惟昨天遺留下跌裂口位約26868點料有龐大，不易收復。

大市方面，部分藍籌股早市已大幅反彈，申洲（2313）半日倒升逾3%，中生製藥（1177）升2%，中移動（0941）、港鐵（0066）、旺旺（0151）等亦升逾1%。紡織及服飾、餐飲食品、教育、物業管理、科技、水泥股有個別股份明顯由低位回升，李寧（2331）、海底撈（6862）、楓葉（1317）、綠城服務（2869）、聯想（0992）、海螺（0914）等升逾1%。

除了消費或服務類股份大幅反彈，進取可以留意融創（1918）。公司早前已發盈喜，預告上半年淨利潤按年增長超過45%，好過市場預期；公司昨公布上月合同銷售保持較快增長，按年增長超過兩成。雖然公司持續去槓桿，但今年首5個月仍較積極補充一二線城市的土地儲備，當中不少更是以底價投得，將有助未來發展。走勢上，融創今早急挫至30元反彈，半日重上32元低位支持之上，上望35元料有較大阻力，短線以低收30元止蝕。

劉思明

明報資深評論員