時代中國（1233）中期核心純利升43.8%至17億元人民幣（下同），純利升34.6%至15.94億天，核心淨利潤率及純利率分別為10.7%及10%，分別按年跌0.6及1.3個百分點，不派中期息。上半年收入升52.2%至159.4億元，毛利率按年升4.3個百分點至32.5%。

今年上半年集團首次有城市更新項目入帳，主席岑釗雄指，公司已在城市更新發展了6-7年，上半年已有4個項目轉化成土儲，下半年會繼續有一部分項目轉化，料對全年業績有助。至於物管業務收入更是增逾7成，岑釗雄指是由於由集團移交至物管的面積增加等影響。

問到中美貿易戰影響，他表示不是國家單方面能避免及決定，亦不想發生，但既然發生了就要處理。他認為持續逾一年的貿戰未見多大影響，企業亦難控外部事情，只能做好自己。他又表示，公司融資無大影響，集團仍獲批再融資安排，但國家是希望企業不要把槓桿加得太大，監管亦想控制在地產或單一行業的借款減少。

對於人民跌穿七算的影響，他表示境外債一直在30%水平，不算多。

至於同行富力（2777）傳要暫停買地，全力促銷售回款，岑釗雄表示，下半年推貨情況中新盤會較上半年多，整體亦按以往上下半年四六比的節奏完成。上半年集團買地金額達187.6億元，他表示是按全年300億元買地預算進行，上半年回款較好，故買地支出亦按比例做安排，當中亦涉20億元城市更新的費用，非馬上支付。

該股早市曾低見11.5元，早市收報12.52元，微跌不足1%

記者：方楚茵